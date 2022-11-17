В НАТО обеспокоились истощением запасов оружия из-за поставок Киеву

Западные страны оказались обеспокоены истощением собственных запасов вооружения из-за поставок на Украину. Об этом со ссылкой на анонимного представителя НАТО сообщило издание Foreign Policy.

"Я думаю, что сейчас все достаточно обеспокоены", — сказал представитель НАТО.

Он добавил, что союзники призвали западных оборонных подрядчиков нарастить производство, и заявил о возвращении "актуальности накопления запасов".

НАТО обсуждает, как поддержать членов альянса, если их запасы вооружения упадут ниже уровня, необходимого для выполнения их оборонных обязательств по Североатлантическому договору. Это актуально сейчас, когда генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг высказывается о необходимости продолжения помощи Украине.

"НАТО на самом деле не планирует вести подобные конфликты, и под этим я подразумеваю войны со сверхинтенсивным использованием артиллерийских систем и большого количества танковых и артиллерийских снарядов. Мы никогда не были готовы к такого рода войне", — заявил старший научный сотрудник Американского института предпринимательства Фредерик Каган.

В статье указано, что в Вашингтоне говорят о собственной плохой подготовке. Там считают, что Штаты должны были увеличить военное производство. При этом американские производители оружия сейчас опасаются, что конфликт прекратится раньше, чем они успеют выполнить все заказы, а европейские и вовсе не хотят наращивать объёмы.