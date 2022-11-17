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17 ноября, 12:28

Российские войска предотвратили атаку ВСУ в направлении Новосёловского в ЛНР

Вооружённые силы РФ предотвратили попытку атаки ВСУ в направлении Новосёловского в ЛНР, в результате уничтожены до 20 украинских военных и два бронеавтомобиля. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения района сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики",  сказал он.

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А накануне стало известно, что российские военные пресекли атаку батальонной тактической группы ВСУ в районе Степного в ДНР. Противник был отброшен на исходные позиции, было ликвидировано 65 украинских военнослужащих и наёмников.

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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