Российские войска предотвратили атаку ВСУ в направлении Новосёловского в ЛНР

Вооружённые силы РФ предотвратили попытку атаки ВСУ в направлении Новосёловского в ЛНР, в результате уничтожены до 20 украинских военных и два бронеавтомобиля. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате упреждающего огневого поражения района сосредоточения живой силы ВСУ предотвращена попытка противника атаковать позиции российских войск в направлении населённого пункта Новосёловское Луганской Народной Республики", — сказал он.