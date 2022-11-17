ВС РФ взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским в ДНР

Российские войска взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населёнными пунктами Павловка и Никольское", — сказал он в ходе брифинга.

Активными действиями российских подразделений были пресечены три атаки ВСУ, пытавшихся наступать силами до трёх ротных тактических групп из районов населённых пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка ДНР, добавил Конашенков.