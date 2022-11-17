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Регион
Опубликовано 17 ноября 2022, 12:35
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ВС РФ взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским в ДНР

Российские войска взяли под контроль дорогу между Павловкой и Никольским в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении взята под полный контроль российских войск дорога между населёнными пунктами Павловка и Никольское", — сказал он в ходе брифинга.

Активными действиями российских подразделений были пресечены три атаки ВСУ, пытавшихся наступать силами до трёх ротных тактических групп из районов населённых пунктов Пречистовка, Угледар и Новомихайловка ДНР, добавил Конашенков.

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Ранее Лайф рассказывал, что наступательное движение Вооружённых сил России на Авдеевском направлении продолжается. Разведка обнаруживает живую силу противника в лесополосе и с помощью БПЛА передаёт координаты с позициями врага артиллерийским расчётам.

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