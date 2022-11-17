Макрон стремится поддерживать диалог с Путиным ради собственной выгоды, уверен политолог
Политолог Баширов рассказал, почему Макрон поддерживает диалог с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон не хочет ссориться с другими лидерами и желает остаться при власти. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил политолог Марат Баширов, объясняя стремление главы республики продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.
По словам эксперта, сейчас Франция "исчезает" из-за промышленного и финансового давления США. Специалист считает, что всё это сопровождается "деиндустриализацией Европы", от которой прежде всего страдают Париж и Берлин.
"Поэтому Макрон думает о том, чтобы после того, как он уйдёт с поста президента Франции, оставить что-то своим наследникам, то, с чем можно будет переизбираться", — заключил Баширов.
Лайф напоминает, что Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с Путиным в интервью радиостанции France Inter. Также он призвал в ближайшие недели направить все дипломатические усилия на то, чтобы начать переговоры по Украине.
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