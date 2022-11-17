Макрон стремится поддерживать диалог с Путиным ради собственной выгоды, уверен политолог

Президент Франции Эмманюэль Макрон не хочет ссориться с другими лидерами и желает остаться при власти. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" заявил политолог Марат Баширов, объясняя стремление главы республики продолжать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам эксперта, сейчас Франция "исчезает" из-за промышленного и финансового давления США. Специалист считает, что всё это сопровождается "деиндустриализацией Европы", от которой прежде всего страдают Париж и Берлин.

"Поэтому Макрон думает о том, чтобы после того, как он уйдёт с поста президента Франции, оставить что-то своим наследникам, то, с чем можно будет переизбираться", — заключил Баширов.