Песков: Украинцы лишились электричества из-за нежелания Киева вести переговоры с РФ

Удары по военной инфраструктуре Украины были спровоцированы нежеланием киевских властей вести переговоры с Россией. Это и стало причиной отключения электричества в стране. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованного понимания текста [стамбульских договорённостей] и так далее — это всё последствия. Об этом тоже нужно говорить", — сказал Песков.

Он заявил, что объекты инфраструктуры, по которым 15 ноября российские войска нанесли массированный удар, "прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима".