Песков: Власти будут делать всё возможное, даже сверх того, для защиты паралимпийцев

Защита олимпийцев и паралимпийцев является одним из приоритетов России, власти будут принимать наиболее эффективные для этого меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы будем смотреть, какие меры будут наиболее эффективны. В этом плане всё, что может быть сделано, всё, что должно быть сделано, и даже сверх того, будет делаться", — сказал он журналистам.