Песков: Власти будут делать всё возможное, даже сверх того, для защиты паралимпийцев
Защита олимпийцев и паралимпийцев является одним из приоритетов России, власти будут принимать наиболее эффективные для этого меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы будем смотреть, какие меры будут наиболее эффективны. В этом плане всё, что может быть сделано, всё, что должно быть сделано, и даже сверх того, будет делаться", — сказал он журналистам.
Представитель Кремля уточнил, что защита прав паралимпийцев и олимпийцев — это один из приоритетов государства.
Напомним, Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России в этой организации. Такое решение принято на внеочередной генеральной ассамблее. А в начале марта сборную России отстранили от участия в пекинской Паралимпиаде.
Сайт Паралимпийского комитета России