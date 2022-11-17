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17 ноября, 12:28

Песков: Власти будут делать всё возможное, даже сверх того, для защиты паралимпийцев

Защита олимпийцев и паралимпийцев является одним из приоритетов России, власти будут принимать наиболее эффективные для этого меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы будем смотреть, какие меры будут наиболее эффективны. В этом плане всё, что может быть сделано, всё, что должно быть сделано, и даже сверх того, будет делаться", — сказал он журналистам.

Представитель Кремля уточнил, что защита прав паралимпийцев и олимпийцев — это один из приоритетов государства.

Поздняков: Решение Международного паралимпийского комитета по РФ вызывает подлинное отвращение

Поздняков: Решение Международного паралимпийского комитета по РФ вызывает подлинное отвращение

Напомним, Международный паралимпийский комитет приостановил членство Паралимпийского комитета России в этой организации. Такое решение принято на внеочередной генеральной ассамблее. А в начале марта сборную России отстранили от участия в пекинской Паралимпиаде.

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Сайт Паралимпийского комитета России

Александр Юнашев

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