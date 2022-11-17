Рябков назвал незыблемой позицию РФ по территориальной целостности в случае переговоров
Переговорная позиция России, обеспечивающая территориальную целостность страны, незыблема. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Позиция, безусловно обеспечивающая нашу территориальную целостность в составе всех тех субъектов, которые в последнее время были приняты в РФ, позиция, при которой нужно осуществить через дипломатические инструменты реализацию, фиксацию целей, стоящих перед спецоперацией, незыблема", — сказал он в интервью RTVI.
Замминистра также отметил, что российская сторона не против переговоров с Киевом, однако предварительные условия, которые выдвигают из Незалежной, попросту неприемлемы, в том числе требования по "полному выводу войск".
А ранее Рябков заявил, что шансы на переговоры повысятся, если украинскому руководству прикажут "из соответствующих столиц". Замминистра также напомнил, что весной Киев прервал диалог "по команде западных кураторов", когда между РФ и Украиной уже прорабатывался документ.
VK / МИД России