Рябков назвал незыблемой позицию РФ по территориальной целостности в случае переговоров

Переговорная позиция России, обеспечивающая территориальную целостность страны, незыблема. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Позиция, безусловно обеспечивающая нашу территориальную целостность в составе всех тех субъектов, которые в последнее время были приняты в РФ, позиция, при которой нужно осуществить через дипломатические инструменты реализацию, фиксацию целей, стоящих перед спецоперацией, незыблема", — сказал он в интервью RTVI.

Замминистра также отметил, что российская сторона не против переговоров с Киевом, однако предварительные условия, которые выдвигают из Незалежной, попросту неприемлемы, в том числе требования по "полному выводу войск".