Националисты расстреляли пять бойцов ВСУ прямо перед строем для устрашения личного состава
Националисты расстреляли пять украинских военнослужащих прямо перед строем в районе посёлка Белогоровка для устрашения личного состава. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, инцидент произошёл в 81-й аэромобильной бригаде ВСУ, чьи бойцы из-за высоких потерь и низкого морально-психологического состояния новых резервистов отказались подчиняться командованию и выполнять боевые задачи. Для "наведения порядка" в населённый пункт были направлены боевики одного из украинских нацистских формирований, которые публично и расстреляли пятерых бойцов.
А ранее бойцы 25-й бригады ВСУ рассказали о бесчеловечных приказах командования. По их словам, они убивали гражданских, включая женщин и детей, кидали гранаты в подвалы, где прятались люди. Также украинские военнослужащие поведали о том, как по приказу добивали раненых сослуживцев, чтобы не организовывать их эвакуацию.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine