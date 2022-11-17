Песков назвал "хорошей зарисовкой" историю с Байденом, которого восхитили бицепсы российского оператора
Телеоператор Юрий Шолмов. Фото © VK / Юрий Шолмов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил произошедшую на саммите G20 историю с президентом США Джо Байденом, которого восхитили бицепсы российского оператора Юрия Шолмова.
"Очень хорошая такая зарисовка, очень хороший эпизод и, наверное, с хорошей стороны характеризует и оператора Первого канала, и Первый канал, и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание", — отметил представитель Кремля.
Напомним, американского лидера Джо Байдена "напугали" бицепсы телеоператора Первого канала Юрия Шолмова. Россиянин снимал главу США и французского президента Эмманюэля Макрона, находящихся на саммите "Большой двадцатки" на Бали. Президент Штатов отметил, что мышцы Шолмова больше, чем голова самого Байдена, а потом потрогал их. Макрон тоже оценил мускулатуру Юрия, отметив, что тот хорошо тренируется.