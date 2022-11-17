Песков назвал "хорошей зарисовкой" историю с Байденом, которого восхитили бицепсы российского оператора

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил произошедшую на саммите G20 историю с президентом США Джо Байденом, которого восхитили бицепсы российского оператора Юрия Шолмова.

"Очень хорошая такая зарисовка, очень хороший эпизод и, наверное, с хорошей стороны характеризует и оператора Первого канала, и Первый канал, и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание", — отметил представитель Кремля.