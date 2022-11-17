Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 ноября, 12:55

Песков назвал "хорошей зарисовкой" историю с Байденом, которого восхитили бицепсы российского оператора

<p>Телеоператор Юрий Шолмов. Фото © VK / Юрий Шолмов</p>

Телеоператор Юрий Шолмов. Фото © VK / Юрий Шолмов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил произошедшую на саммите G20 историю с президентом США Джо Байденом, которого восхитили бицепсы российского оператора Юрия Шолмова.

"Очень хорошая такая зарисовка, очень хороший эпизод и, наверное, с хорошей стороны характеризует и оператора Первого канала, и Первый канал, и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание", отметил представитель Кремля.

"Я сначала отшагнул": Мускулистый российский оператор рассказал, как его потрогал Байден

"Я сначала отшагнул": Мускулистый российский оператор рассказал, как его потрогал Байден

Напомним, американского лидера Джо Байдена "напугали" бицепсы телеоператора Первого канала Юрия Шолмова. Россиянин снимал главу США и французского президента Эмманюэля Макрона, находящихся на саммите "Большой двадцатки" на Бали. Президент Штатов отметил, что мышцы Шолмова больше, чем голова самого Байдена, а потом потрогал их. Макрон тоже оценил мускулатуру Юрия, отметив, что тот хорошо тренируется.

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров