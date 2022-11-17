В России призвали запретить продажу долей в квартирах под видом студий

В России призвали запретить продажу долей в многокомнатных квартирах под видом студий. Как сообщает RT, с таким предложением депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреку Файзуллину. В письме, в частности, сказано, что подобные объявления становятся популярными на рынке вторичного жилья Москвы и Петербурга.

"Предлагаю рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в действующее федеральное законодательство в части установления запрета продажи долей в многокомнатных квартирах под видом отдельных жилых помещений", — отметил Крупник.

По словам депутата, большинство подобных "квартир-студий" располагаются в центральных районах Москвы и Санкт-Петербурга и привлекают покупателей месторасположением и низкими ценами. Причём недобросовестные собственники позиционируют их как отдельное жильё. Также парламентарий призвал ужесточить административную ответственность за самовольное переустройство помещения в многоквартирном доме.