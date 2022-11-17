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17 ноября, 13:04

Российские войска уничтожили пункт управления и узел связи ВСУ в Херсонской области

В ходе спецоперации на Украине российские военные ликвидировали пункт управления и узел связи ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что объекты были уничтожены оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.

"За сутки поражены: пункт управления ВСУ в районе населённого пункта Надднепрянское и узел связи ВСУ в районе населённого пункта Чернобаевка Херсонской области", — сказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.

Также, по словам Конашенкова, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166 районах.

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А ранее стало известно, что российские военные лишили ВСУ ещё одного цеха по производству топлива. Оборонное предприятие, по которому были нанесены ракетные удары, находится в Павлограде, Днепропетровская область, рассказали в Минобороны РФ.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова

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