Российские войска уничтожили пункт управления и узел связи ВСУ в Херсонской области
В ходе спецоперации на Украине российские военные ликвидировали пункт управления и узел связи ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что объекты были уничтожены оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией.
"За сутки поражены: пункт управления ВСУ в районе населённого пункта Надднепрянское и узел связи ВСУ в районе населённого пункта Чернобаевка Херсонской области", — сказал генерал-лейтенант в ходе брифинга.
Также, по словам Конашенкова, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 166 районах.
А ранее стало известно, что российские военные лишили ВСУ ещё одного цеха по производству топлива. Оборонное предприятие, по которому были нанесены ракетные удары, находится в Павлограде, Днепропетровская область, рассказали в Минобороны РФ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ