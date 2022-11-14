"Вынесли даже сейф": Виктория Боня показала Лайфу, как выглядит квартира в Монако после ограбления

Телеведущая и светская львица Виктория Боня, в квартиру которой в Монако проникли воры, поделилась с Лайфом фото из роскошных апартаментов. Злоумышленники устроили полный раздрай: разбили балконную дверь, вывернули шкафы, раскидали вещи и косметику. Боня уверена, что грабители действовали по наводке. Причём обносят жильё Виктории уже в третий раз.

Ограблена монакская квартира отдыхавшей в Париже Виктории Бони. Фото © LIFE

"Я уверена: это те же люди, и уверена, что они работают по чьей-то наводке, кто живёт у нас в доме. Дома был полный разгром. Вынесли даже сейф", — пояснила Боня.

Виктория Боня не будет обращаться в полицию после ограбления её квартиры в Монако. Фото © LIFE

Звезда добавила, что обращаться в правоохранительные органы Монако смысла нет: "Здесь этим никто не занимается".