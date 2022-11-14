Консервы таят смертельную опасность, и о ней не расскажут производители

Неправильно изготовленные консервы могут привести к пищевой интоксикации. Дело в том, что такой продукт станет источником бактериальной палочки, провоцирующей ботулизм. В среде, где уровень кислорода низкий, а кислотность повышена, содержится токсин, пояснил ангиохирург Данил Наумов.

Что такое ботулизм и откуда он берётся?

Ботулизм — заболевание, которое поражает нервную ткань и приводит к смерти. Всем известный "ботокс", который широко применяют косметологи, это и есть ботулотоксин. Его получают от этих бактерий. Это вещество — одно из самых ядовитых, вызывает паралич мимических мышц при инъекциях. Почему уколы ботокса не приводят к летальным исходам? В косметологии используют микродозы. "А теперь представьте, что могут сделать большие дозы этого токсина со всей мускулатурой тела", — заметил ангиохирург Наумов.

Чаще остальных на токсин могут напороться любители консервированных грибов и огурцов. Как понять, что консервы испортились и опасны для здоровья? Один из внешних признаков — повреждение крышки. Кстати, вредоносные для организма вещества могут содержаться не только в домашних закрутках, но и в продуктах промышленного производства. Особенно это касается товара, при изготовлении которого были нарушены технологии.

Симптомы ботулизма

Как узнать, что у тебя ботулизм? Есть несколько симптомов интоксикации, вызванной потреблением высокоактивных нейротоксинов, ботулотоксинов, которые содержатся в заражённых продуктах. Вот признаки ботулизма: рвота, диарея, мышечная слабость и нарушение движения глазных яблок, пишет "Газета.Ru". Основная проблема — невозможность определить наличие токсина лишь по внешнему виду консервов.

Дополнительная опасность заболевания в том, что "заражённые" ботулизмом консервы нельзя определить по цвету и запаху, нет вспучивания крышек у банок и каких-либо признаков Данил Наумов Ангиохирург

Первая помощь при ботулизме

Что нужно делать при первых симптомах ботулизма? Вызовите скорую помощь и не забудьте про консервы — их должны проверить в лаборатории. В качестве первой помощи подойдёт промывание желудка тёплым 5%-ным раствором питьевой соды. Либо можно принять солевое слабительное. Главное патогенетическое лечение — введение противоботулинической сыворотки. Если лечение своевременно и программа подобрана правильно, прогноз благоприятный.