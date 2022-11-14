10 ужасающих фото, которые вдохновят каждого наконец избавиться от позорных ковров в доме

"Решил впервые почистить ковёр на интенсивном режиме... ЧТО ЗА...?!" — tnick771.

Фото © Reddit / tnick771

"Весьма сомнительный выбор ковролина для лестницы", — sangheeko.

Фото © Reddit / sangheeko

"Я 20 лет подряд жил в доме с коврами в ванной и умолял родителей убрать их. Они со мной согласились, только когда плесень стала видна невооружённым взглядом. За два месяца до того, как я всё равно уехал из этого дома", — aujchristine.

Фото © Reddit / aujchristine

"Мы уже несколько раз переворачивали и пылесосили этот ковёр. Но каждый раз, когда переворачиваем его снова, вот что остаётся на полу", — Mattro30.

Фото © Reddit / Mattro30

"Коврик под писсуаром?!" — CraneoDeVanGogh.

Фото © Reddit / CraneoDeVanGogh

"Недавно у нас сломался старый пылесос, и мы купили новый, подороже. Вот это я один раз пропылесосила ковёр в нашей спальне... У меня мурашки по коже от такого", — Mushinit.

Фото © Reddit / Mushinit

"Ребята, вы тут ненавидите ковры в ванной? У меня есть шикарный пример. У моих родителей ковёр в ванной даже на вертикальных поверхностях!" — jbird2525.

Фото © Reddit / jbird2525

"Поставила пятно на ковре, вывела его и... теперь это единственное чистое место на полу", — ThatJackalopeThere.

Фото © Reddit / ThatJackalopeThere

"Наша собака любит приносить камешки с заднего двора и прятать их в ковре. Угадайте, как я их нахожу", — khromedhome.

Фото © Reddit / khromedhome

"У бабушки в туалете лежат ковры..." — SoDakZak.