10 ужасающих фото, которые вдохновят каждого наконец избавиться от позорных ковров в доме
Ковры могут быть украшением, но чаще всего эта интерьерная деталь появляется просто потому, что "так надо". И все забывают, какую опасность такая красота в себе несёт. Собрали 10 говорящих кадров.
"Решил впервые почистить ковёр на интенсивном режиме... ЧТО ЗА...?!" — tnick771.
Фото © Reddit / tnick771
"Весьма сомнительный выбор ковролина для лестницы", — sangheeko.
Фото © Reddit / sangheeko
"Я 20 лет подряд жил в доме с коврами в ванной и умолял родителей убрать их. Они со мной согласились, только когда плесень стала видна невооружённым взглядом. За два месяца до того, как я всё равно уехал из этого дома", — aujchristine.
Фото © Reddit / aujchristine
"Мы уже несколько раз переворачивали и пылесосили этот ковёр. Но каждый раз, когда переворачиваем его снова, вот что остаётся на полу", — Mattro30.
Фото © Reddit / Mattro30
"Коврик под писсуаром?!" — CraneoDeVanGogh.
Фото © Reddit / CraneoDeVanGogh
"Недавно у нас сломался старый пылесос, и мы купили новый, подороже. Вот это я один раз пропылесосила ковёр в нашей спальне... У меня мурашки по коже от такого", — Mushinit.
Фото © Reddit / Mushinit
"Ребята, вы тут ненавидите ковры в ванной? У меня есть шикарный пример. У моих родителей ковёр в ванной даже на вертикальных поверхностях!" — jbird2525.
Фото © Reddit / jbird2525
"Поставила пятно на ковре, вывела его и... теперь это единственное чистое место на полу", — ThatJackalopeThere.
Фото © Reddit / ThatJackalopeThere
"Наша собака любит приносить камешки с заднего двора и прятать их в ковре. Угадайте, как я их нахожу", — khromedhome.
Фото © Reddit / khromedhome
"У бабушки в туалете лежат ковры..." — SoDakZak.
Фото © Reddit / SoDakZak
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