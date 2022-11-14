4 верных лайфхака, которые помогут быстро понять, что человек врёт

Человека, который врёт, выдают, во-первых, внешние признаки. Как оказалось, форма лица способна раскрыть характер личности и степень склонности к распространению лжи.

О чём говорит форма лица "огонь"?

Человек с трапециевидным лицом, напоминающим по форме пламя, — обладатель узкой челюсти и длинной шеи. Этот тип с ранних лет склонен врать, рассказал физиономист Олег Воеводин.

О чём говорит форма лица "воздух"?

Человек с лицом, которое физиономисты относят к "воздушной" форме, обладает широкой челюстью и длинной шеей. Такой может соврать, но до "огненных" обманщиков ему далеко.

О чём говорят формы лица "вода" и "земля"?

Люди с типом лица "вода" обманывают лишь в случае серьёзной угрозы для родных, ну а те, кто обладает "земным" обликом, вообще почти не знают, что такое ложь. Фото © Freepik / rawpixel.com

Внешние признаки людей, которые относятся к типам "вода" и "земля", одинаковые. При этом мотивация лжи несколько отличается. "Водные" люди пойдут на обман только в случае серьёзной угрозы для семьи. Ну а "земные" люди почти не знают, что такое врать кому-то. Они скажут неправду, только если она во благо.

Внешние признаки лжеца