4 верных лайфхака, которые помогут быстро понять, что человек врёт
Есть ли способы вычислить лжеца до того, как он зайдёт слишком далеко в своих сказках? Да, раскусить того, кто врёт, можно по внешним признакам. Лайфхаками поделился физиономист Олег Воеводин.
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Человека, который врёт, выдают, во-первых, внешние признаки. Как оказалось, форма лица способна раскрыть характер личности и степень склонности к распространению лжи.
О чём говорит форма лица "огонь"?
Человек с трапециевидным лицом, напоминающим по форме пламя, — обладатель узкой челюсти и длинной шеи. Этот тип с ранних лет склонен врать, рассказал физиономист Олег Воеводин.
О чём говорит форма лица "воздух"?
Человек с лицом, которое физиономисты относят к "воздушной" форме, обладает широкой челюстью и длинной шеей. Такой может соврать, но до "огненных" обманщиков ему далеко.
О чём говорят формы лица "вода" и "земля"?
Люди с типом лица "вода" обманывают лишь в случае серьёзной угрозы для родных, ну а те, кто обладает "земным" обликом, вообще почти не знают, что такое ложь. Фото © Freepik / rawpixel.com
Внешние признаки людей, которые относятся к типам "вода" и "земля", одинаковые. При этом мотивация лжи несколько отличается. "Водные" люди пойдут на обман только в случае серьёзной угрозы для семьи. Ну а "земные" люди почти не знают, что такое врать кому-то. Они скажут неправду, только если она во благо.
Внешние признаки лжеца
Во-вторых, распознать обманщика можно по дополнительным признакам, заметил Воеводин в беседе с "Вечерней Москвой". Определить склонность собеседника к вранью можно путём визуального разделения лица на две части. "Если при делении лица на половины нос смотрит в сторону правой руки, человек склонен обманывать". На ложь укажут и движения тела. Если человек, с которым ведёте разговор, наклонил голову и макушка смотрит в сторону левой руки, а подбородок — в сторону правой, все его обещания окажутся пустыми. Ещё лжеца выдают неровная линия роста волос и зубов и сращённые мочки ушей.