В НАТО не ждут масштабных операций ВСУ в зимний период

"Мы наблюдаем стабилизацию… из-за сезона зимы… Мы ожидаем, что Украина продолжит возвращать свои территории, но мы не ожидаем больших успехов в ближайшие несколько месяцев, поскольку время года не позволяет проводить масштабные операции", — сказал он на брифинге.