В НАТО не ждут масштабных операций ВСУ в зимний период
Замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что не ждёт масштабных операций Украины до весны
Наступающая зима не позволит Украине проводить масштабные операции на земле, однако весной ситуация может измениться, заявил замгенсека НАТО Мирча Джоанэ.
"Мы наблюдаем стабилизацию… из-за сезона зимы… Мы ожидаем, что Украина продолжит возвращать свои территории, но мы не ожидаем больших успехов в ближайшие несколько месяцев, поскольку время года не позволяет проводить масштабные операции", — сказал он на брифинге.
Однако весной возможна более динамичная ситуация на земле, указал представитель альянса.
Ранее Лайф писал, что в НАТО обеспокоились истощением запасов оружия из-за поставок Киеву. Неназванный собеседник Foreign Policy заявил, что союзники призвали западных оборонных подрядчиков нарастить производство.
Twitter / Генеральний штаб ЗСУ