Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 ноября, 13:30
3200

Мошенники украли у тиктокерши Насти Рыжик почти 900 тысяч рублей

<p>Настя Рыжик. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/nastiarizik?z=photo-133242605_457260206/wall-133242605_144784" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настя Рыжик</a></p>

Настя Рыжик. Обложка © VK / Настя Рыжик

Популярную тиктокершу Настю Рыжик развели почти на 900 тысяч рублей. Как Лайфу рассказал источник, 20-летней девушке позвонил мошенник, представившийся сотрудником Следственного комитета, который начал запугивать блогершу, что её счета якобы находятся в опасности.

В процессе телефонного разговора аферист убедил Рыжик перевести деньги на другую карту, номер которой ей любезно дал "представитель правоохранительных органов". В итоге тиктокерша отправила мошенникам более 890 тысяч рублей. Теперь же Настя общается с настоящим следователем, но уже как потерпевшая. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Петербурженка Настя Рыжик начала сниматься в видеороликах, ещё будучи школьницей, и уже к старшим классам завоевала популярность, в "Тиктоке" у неё более семи миллионов подписчиков.

"Занимала у знакомых": Россиянка отдала 1,3 млн рублей за "снятие порчи" и заболела раком

"Занимала у знакомых": Россиянка отдала 1,3 млн рублей за "снятие порчи" и заболела раком

А ранее Лайф сообщал, что в Ростове мошенники украли у девушки 100 тысяч рублей с помощью VPN-сервиса. Жертвой аферистов стала 21-летняя девушка, которая часто пользовалась доставкой еды и продуктов на дом, пока не столкнулась с обманом.

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров