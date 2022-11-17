Мошенники украли у тиктокерши Насти Рыжик почти 900 тысяч рублей

Популярную тиктокершу Настю Рыжик развели почти на 900 тысяч рублей. Как Лайфу рассказал источник, 20-летней девушке позвонил мошенник, представившийся сотрудником Следственного комитета, который начал запугивать блогершу, что её счета якобы находятся в опасности.

В процессе телефонного разговора аферист убедил Рыжик перевести деньги на другую карту, номер которой ей любезно дал "представитель правоохранительных органов". В итоге тиктокерша отправила мошенникам более 890 тысяч рублей. Теперь же Настя общается с настоящим следователем, но уже как потерпевшая. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Петербурженка Настя Рыжик начала сниматься в видеороликах, ещё будучи школьницей, и уже к старшим классам завоевала популярность, в "Тиктоке" у неё более семи миллионов подписчиков.