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17 ноября, 13:59

Глава СПЧ Фадеев: Совету нужны такие люди, как военкор Коц

<p>Александр Коц. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/sashakots" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sashakots</a></p>

Александр Коц. Обложка © Telegram / Sashakots

В обновлённый состав Совета по правам человека (СПЧ) вошёл военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Комментируя данное решение, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что появление журналиста в совете вовсе не удивительно, так как новое время требует новых героев, а ими во время спецоперации, в частности, стали военкоры.

"Я не стану говорить короткий список, который мы рассматривали, но важно было, чтобы в составе Совета по правам человека появился военный корреспондент. Это была в том числе и моя инициатива", — сказал Фадеев в интервью сайту kp.ru.

Сам Коц отметил, что пока перед ним никаких конкретных задач не ставили, однако он предполагает, что его работа в СПЧ будет связана с СВО. В беседе с "Газетой.ru" журналист рассказал, что, в частности, планирует продолжать заниматься проблемами в сфере "соблюдения прав человека в погонах". Военкор признался, что будет только рад, если его новый статус добавит инструментов в этой работе.

В Кремле объяснили обновление состава СПЧ

В Кремле объяснили обновление состава СПЧ

Напомним, сегодня Владимир Путин подписал указ, которым обновил состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ. Так, из состава СПЧ исключили главу "Комитета за гражданские права" Андрея Бабушкина, политического обозревателя Николая Сванидзе и других, но включили военного корреспондента Александра Коца, члена президиума "Свободного Донбасса" Елену Шишкину.

Наталья Исакова

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