"Хочется света и тепла": Психолог объяснила, почему москвичи захотели украсить город к Новому году

Большинство москвичей выступили за украшение города к Новому году из-за внутреннего желания праздника в сложные времена. Об этом Лайфу рассказала клинический психолог Ирина Коржаева. Так она объяснила новость о том, что более 50% жителей поддержали украшение столицы и отсутствие мероприятий.

"Это компенсаторный механизм (желание веселиться, когда вокруг сложные времена. — Прим. Лайфа) — на душе темно от последних нескольких лет (коронавирус, события на Украине. — Прим. Лайфа), поэтому хочется света и тепла. Новый год у большинства людей ассоциируется с праздником, семьёй, теплом, безопасностью, любовью, уверенностью — ровно с теми чувствами, которых не хватает в связи с ситуацией в мире и нашей стране", — сказала эксперт.

При этом люди выступают против массовых мероприятий, поскольку к желанию праздника присоединяются моральные установки. Психолог считает: военная операция отразилась абсолютно на каждом и большинство людей понимают, что "сейчас не до веселья".

"Естественно, люди понимают, что это существенная статья расходов для бюджета. И лучше потратить деньги на что-то более полезное. Также это своеобразный акт "жертвенности", — добавила Коржаева.