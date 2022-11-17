Названо заболевание, с которым сталкиваются мужчины после 40 лет

Одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются мужчины после 40 лет, — это дефицит гормона тестостерона, что в медицине называется термином "гипогонадизм". Согласно статистике, в России от 32% до 45% представителей сильного пола имеют клинические проявления данного заболевания. Об этом Лайфу рассказала врач-эндокринолог Юлия Тишова.

Специалист отметила, что максимальный уровень тестостерона фиксируется в 25–30 лет, именно в этом возрастном периоде у мужчин наступает пик когнитивных способностей. После этого гормон ещё пять-десять лет находится на вершине, а затем начинает постепенно снижаться. При этом, по словам врача, гипогонадизм может возникать не только в процессе старения, но и развиваться на фоне сопутствующих заболеваний, таких как сахарный диабет и ожирение. Немалую роль играют стресс, вредные привычки, а также некачественное питание и тяжёлые физические нагрузки. Для нормализации гормонального фона медик рекомендует соблюдать ряд правил.

"Рекомендуется придерживаться принципов здорового образа жизни, следить за качеством и продолжительностью сна (не менее 7–8 часов в сутки). Физическая активность также способствует естественной выработке тестостерона, при этом наиболее эффективными являются силовые тренировки", — перечислила Тишова.

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Она также добавила, что тестостерон можно повысить с помощью сбалансированного питания. Так, полезными для мужского здоровья специалист назвала рыбу, морскую капусту, авокадо, сельдерей, брокколи, овсянку, картофель, клюкву и оливковое масло.