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17 ноября, 14:24

Два человека погибли в результате обстрела Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ

Два человека погибли в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) города Стаханова в ЛНР. Об этом сообщила мэрия города. Уточняется, что удар был нанесён из РСЗО HIMARS.

"К сожалению, в результате обстрела города есть погибшие. Мужчина 1950 года рождения умер на месте, женщина 1951 года рождения умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу", — говорится в сообщении.

Появилось видео прилёта украинского "Града" по жилому дому в Шебекине

Появилось видео прилёта украинского "Града" по жилому дому в Шебекине

Ранее Лайф рассказывал, что жительница Шебекина в Белгородской области получила тяжёлые ранения после удара ВСУ из "Града". Девушку доставили в больницу.

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ТАСС / Терещенко Михаил

Варвара Романова

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