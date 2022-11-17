Два человека погибли в результате обстрела Стаханова в ЛНР со стороны ВСУ

Два человека погибли в результате обстрела Вооружёнными силами Украины (ВСУ) города Стаханова в ЛНР. Об этом сообщила мэрия города. Уточняется, что удар был нанесён из РСЗО HIMARS.

"К сожалению, в результате обстрела города есть погибшие. Мужчина 1950 года рождения умер на месте, женщина 1951 года рождения умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу", — говорится в сообщении.