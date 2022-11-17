Салихова высказалась о сорвавшемся переходе Бакаева из "Спартака" в "Динамо"

Руководство "Спартака" было готово продать полузащитника Зелимхана Бакаева за сумму гораздо меньшую, чем та, о которой говорит спортивный менеджер Алан Агузаров. Об этом заявила жена бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна Зарема Салихова, её слова приводит "Спорт-Экспресс".

В интервью СЭ агент обозначил, что Федун не хотел отпускать игрока в "Динамо" меньше чем за десять миллионов евро. По словам Заремы, она впервые слышит о таких суммах.

"Могу предположить, что Попов (бывший спортивный директор "Спартака" Дмитрий Попов. — Прим. Лайфа) боялся критики и не стал принимать непопулярное решение, поэтому задрал цену. Мы не сумасшедшие, чтобы просить за Бакаева десять. <...> На тот момент я морально была готова отдать даже за 4,5 плюс бонусы и процент со следующей продажи", — призналась Салихова.

Супруга Федуна добавила, что не боялась недовольства обожателей Бакаева и знала, кем его потенциально можно заменить. Тем более клуб подустал от постоянного внимания к игроку со стороны журналистов и блогеров, а также от вопросов тренеру, почему футболист был заменён.

В "Динамо" же Бакаев не ушёл, потому что Попов боялся критики со стороны ветеранов и болельщиков "Спартака" из-за того, что своего воспитанника отдают принципиальному сопернику. В итоге Бакаев перешёл в "Зенит" в статусе свободного агента, когда срок его контракта с красно-белыми истёк. Салихова считает, что это было правильным решением.

"Напротив, Квинси [Промес] получил желанную десятку и полетел. А Бакаев даже место в сборной потерял", — заключила Салихова.