В сборной Армении высказались по поводу сообщений о переговорах со Слуцким

Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что российскому тренеру Леониду Слуцкому якобы предложили возглавить армянскую сборную.

Напомним, 15 ноября Слуцкий принял решение покинуть пост главного тренера "Рубина". В прошлом сезоне команда вылетела из РПЛ, а сейчас идёт пятой в первенстве Первой лиги. В октябре болельщики казанской команды опубликовали петицию с требованием уволить Слуцкого. Фанатов не устраивали результаты "Рубина" и блёклая игра. Также они указали в петиции, что главный тренер и игроки команды проявляют неуважение к болельщикам.