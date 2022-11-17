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Регион
Опубликовано 17 ноября 2022, 17:40

В сборной Армении высказались по поводу сообщений о переговорах со Слуцким

Пресс-атташе Федерации футбола Армении Айк Карапетян не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что российскому тренеру Леониду Слуцкому якобы предложили возглавить армянскую сборную.

"Федерация футбола Армении находится в стадии активного поиска главного тренера сборной и не комментирует процесс переговоров с каким-либо специалистом", — приводит издание "Спорт-Экспресс" слова Карапетяна.

"Рубин" не будет платить неустойку покинувшему клуб Слуцкому
"Рубин" не будет платить неустойку покинувшему клуб Слуцкому

Напомним, 15 ноября Слуцкий принял решение покинуть пост главного тренера "Рубина". В прошлом сезоне команда вылетела из РПЛ, а сейчас идёт пятой в первенстве Первой лиги. В октябре болельщики казанской команды опубликовали петицию с требованием уволить Слуцкого. Фанатов не устраивали результаты "Рубина" и блёклая игра. Также они указали в петиции, что главный тренер и игроки команды проявляют неуважение к болельщикам.

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VK / "ФК Рубин"

Наталья Демьянова
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