"Рубин" не будет платить неустойку покинувшему клуб Слуцкому

Казанский "Рубин" не будет платить неустойку тренеру Леониду Слуцкому за досрочное расторжение контракта. Об этом пишет "Спорт-Экспресс" .

По данным издания, в соглашении не было пункта о компенсации по инициативе тренера. Контракт был рассчитан до 2024 года.

Напомним, сегодня, 15 ноября, Леонид Слуцкий принял решение покинуть пост главного тренера "Рубина". В прошлом сезоне команда вылетела из РПЛ, а сейчас идёт пятой в первенстве Первой лиги. В октябре болельщики казанской команды опубликовали петицию с требованием уволить Леонида Слуцкого. Фанатов не устраивали результаты "Рубина" и блёклая игра. Также они указали в петиции, что главный тренер и игроки команды проявляют неуважение к болельщикам.