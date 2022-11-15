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Регион
Опубликовано 15 ноября 2022, 16:47

"Рубин" не будет платить неустойку покинувшему клуб Слуцкому

Sport-Express: Леонид Слуцкий покинул "Рубин" без неустойки

Казанский "Рубин" не будет платить неустойку тренеру Леониду Слуцкому за досрочное расторжение контракта. Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По данным издания, в соглашении не было пункта о компенсации по инициативе тренера. Контракт был рассчитан до 2024 года.

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Напомним, сегодня, 15 ноября, Леонид Слуцкий принял решение покинуть пост главного тренера "Рубина". В прошлом сезоне команда вылетела из РПЛ, а сейчас идёт пятой в первенстве Первой лиги. В октябре болельщики казанской команды опубликовали петицию с требованием уволить Леонида Слуцкого. Фанатов не устраивали результаты "Рубина" и блёклая игра. Также они указали в петиции, что главный тренер и игроки команды проявляют неуважение к болельщикам.

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Артур Лапсаков
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