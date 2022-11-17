Роднина: Александр Горшков был замечательным спортсменом и миролюбивым человеком
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков был миролюбивым человеком и замечательным спортсменом. Так на новость о его смерти отреагировала депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина.
"Он был не только замечательный спортсмен, но и замечательный человек. Очень многие результаты в фигурном катании стали возможны благодаря его службе в федерации. Это был самый дипломатичный и миролюбивый человек в нашем фигурном катании", — сказала Роднина изданию "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Горшков скончался в возрасте 76 лет. За спортивную карьеру фигурист смог выиграть золото Олимпийских игр 1976 года, также на его счету по шесть побед на чемпионатах мира и Европы.
Wikipedia / Dmitry Rozhkov