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Регион
Опубликовано 17 ноября 2022, 17:53

Роднина: Александр Горшков был замечательным спортсменом и миролюбивым человеком

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков был миролюбивым человеком и замечательным спортсменом. Так на новость о его смерти отреагировала депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании Ирина Роднина.

"Он был не только замечательный спортсмен, но и замечательный человек. Очень многие результаты в фигурном катании стали возможны благодаря его службе в федерации. Это был самый дипломатичный и миролюбивый человек в нашем фигурном катании", — сказала Роднина изданию "Спорт-Экспресс".

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Напомним, что Горшков скончался в возрасте 76 лет. За спортивную карьеру фигурист смог выиграть золото Олимпийских игр 1976 года, также на его счету по шесть побед на чемпионатах мира и Европы.

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Wikipedia / Dmitry Rozhkov

Илья Суриков
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