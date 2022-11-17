В МИД РФ заявили, что признание Украины террористическим государством было бы ошибкой
Признание Украины террористической страной было бы ошибкой, так как РФ не приемлет доктрину государственного терроризма, которую насаждает Запад. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев.
"Признание Украины террористическим государством означало бы ревизию последовательно отстаиваемой на протяжении многих лет линии на неприятие доктрины государственного терроризма", — сказал он.
Нечаев подчеркнул, что подход в этом вопросе должен быть "максимально нюансированным" и в полной мере учитывать национальные интересы России. При этом ошибкой стало бы копировать позиции враждебных Москве стран, "идя тем самым в фарватере формулируемых на Западе псевдоюридических концепций", заключил дипломат.
Ранее Лайф рассказывал, что в НАТО заявили о потере доверия к Зеленскому. Дипломат одной из стран альянса отметил, что позиция Украины выглядит смешной.
ТАСС / Шарифулин Валерий