Украинские силовики начали похищать и расстреливать пророссийских активистов в Херсоне

Силовики Украины расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов, тела погибших они планируют использовать для постановочных сцен. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

"Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России", — приводит слова неназванного собеседника РИА "Новости".