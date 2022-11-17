Украинские силовики начали похищать и расстреливать пророссийских активистов в Херсоне
РИА "Новости": Украинские силовики расстреляли 39 пророссийских активистов в Херсоне
Силовики Украины расстреляли в Херсоне 39 пророссийских активистов, тела погибших они планируют использовать для постановочных сцен. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
"Их тела не были выданы родственникам и планируются к использованию в постановочных сценах, якобы свидетельствующих о военных преступлениях России", — приводит слова неназванного собеседника РИА "Новости".
Кроме того, 74 человека увезли в неизвестном направлении, а выехавших из города граждан запугивают, украинские солдаты врываются в дома и квартиры, где портят имущество, сопровождая всё происходящее фото- и видеосъёмкой.
Ранее британская Daily Mail опубликовала фото, где двух херсонцев ВСУ привязали к столбам за сотрудничество с Россией. При этом гражданских перестали выпускать из города. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что это фото показывает, какой "мир" ждёт людей с пророссийскими взглядами.
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