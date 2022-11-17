Эксперт призвал не считать демократию США примером для подражания

Демократия США является архаичной и несовершенной и не может рассматриваться в качестве примера для подражания. Об этом заявил заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Владимир Шаповалов.

"Безусловно, американская демократия имеет свои плюсы, но также безусловно, что архаичная, несовершенная, со многими проблемами система ни в коем случае не может рассматриваться в качестве образца. И, конечно, не является примером и не должна быть примером для подражания", — сказал он на круглом столе "Выборы в США и России: качественные отличия в подходах и организации".

Шаповалов добавил, что для американцев эта система создаёт очень серьёзные проблемы, а уровень политического недоверия к избранным политикам и президентам становится следствием недостатков электоральной системы.