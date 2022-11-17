"Я был слишком белый": Минеев рассказал, как в Бразилии ему угрожали оружием и что спасло от ранения

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев рассказал, что давно мечтал побывать в районах гетто в Бразилии — и осуществить задумку удалось благодаря другу из Сан-Паулу. Но даже присутствие рядом "своего" человека не спасло бойца от угроз оружием.

"Конечно, многие подходили, угрожали оружием. Потому что я был слишком белый. Слишком белый — либо мент, либо какой-то человек, который пришёл, чтобы узнать, что у них творится. Конечно, видно было невооружённым глазом, что там разгул преступности", — цитирует Минеева "Спорт-Экспресс".

А спасло его в опасной ситуации, как рассказывает спортсмен, то, что он русский. Друг попросил обратиться к зачинщику ссоры на английском языке. По словам Минеева, тот сразу от него отстал, когда услышал во фразе Hello, dear friend русский акцент. Ну и друг, конечно, заверил злоумышленника, что это его "русский приятель". В целом поездка в Бразилию Минееву понравилась. И, хотя он мечтал побывать в Рио-де-Жанейро, а товарищ его отговорил и пригласил в свой город, отдохнули они на славу. А та самая поездка в гетто стала незабываемым подарком на день рождения россиянина.

"Было интересно. Он меня познакомил со своими друзьями, мы пообщались. Ну вообще было круто, легко, классно", — вспоминает Минеев.