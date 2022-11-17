ЦБ РФ вводит комиссию в шесть рублей на трансграничные переводы физлиц по СБП

Центробанк планирует взимать с банков комиссию в шесть рублей за трансграничный перевод физических лиц через Систему быстрых платежей (СБП). В заявлении регулятора говорится, что такой тариф будет единым и не будет зависеть от перечисляемой суммы.

Данные изменения произойдут с 19 декабря, при этом финансовые учреждения будут снимать комиссию с физлиц за переводы по своему усмотрению.

"Тарифы на услуги Банка России в сервисе быстрых платежей платёжной системы Банка России, уплачиваемые участниками СБП при осуществлении трансграничного перевода денежных средств физическими лицами в пользу физических лиц, действующие с 19 декабря 2022 года: тариф за списание денежных средств со счёта клиента-плательщика — 6,00 рублей", — сказано в сообщении на сайте Центробанка.

Стоит отметить, что сейчас комиссия за трансграничный перевод составляет три рубля для банка-отправителя и банка-получателя. При этом финансовые организации, которые зачисляют перевод человеку, не смогут брать с него комиссию.