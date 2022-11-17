Суд арестовал двух бывших неонацистов по делу об убийствах 19-летней давности

Под стражу злоумышленников заключили до 4 января 2023 года. При этом адвокат Орлова отмечал, что его подзащитный, если бы был виновен, зная, что подельников привлекают к ответственности, давно мог бы скрыться от правосудия. После оглашения вердикта он заявил, что не согласен с решением суда, но Орлов не намерен его обжаловать.