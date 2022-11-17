Суд арестовал двух бывших неонацистов по делу об убийствах 19-летней давности
Басманный суд Москвы арестовал двух бывших членов неонацистской группировки "Боевая террористическая организация", которых обвиняют в убийствах 19-летней давности. Речь идёт о 37-летнем Романе Орлове и 38-летнем Денисе Буракове.
Суд арестовал двух бывших неонацистов, подозреваемых в убийствах 19-летней давности. Видео © LIFE
Под стражу злоумышленников заключили до 4 января 2023 года. При этом адвокат Орлова отмечал, что его подзащитный, если бы был виновен, зная, что подельников привлекают к ответственности, давно мог бы скрыться от правосудия. После оглашения вердикта он заявил, что не согласен с решением суда, но Орлов не намерен его обжаловать.
Напомним, убийства, к которым могут быть причастны задержанные, произошли в 2003 году. Тогда у дома по Искровскому проспекту нашли труп со множеством ножевых ранений. Позже в больнице скончался ещё один приезжий, пострадавший от рук банды неонацистов.
Скриншот LIFE