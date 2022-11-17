Суд в Москве изучает иск блогера Блиновской о встрече с матерью Илона Маска

Известно, что Блиновская заключила с Кузнецовым договор, согласно которому последний также должен был заниматься дальнейшим сотрудничеством блогера с Мэй Маск после встречи. Однако предприниматель не выполнил свои обязательства в срок. В связи с этим Блиновская требует взыскать с Кузнецова семь миллионов рублей, которые он получил по контракту. Кроме того, она призывает лишить ответчика половины от этой суммы за несоблюдение договора, а 250 тысяч рублей забрать у него в качестве неустойки. По мнению блогера, предприниматель также должен возместить средства на представителя — это 50 тысяч рублей, и компенсировать моральный вред, то есть заплатить ещё 150 тысяч рублей.