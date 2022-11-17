Суд в Москве изучает иск блогера Блиновской о встрече с матерью Илона Маска
Замоскворецкий суд столицы начал изучать иск блогера Елены Блиновской к предпринимателю Максиму Кузнецову, который обязан был организовать её встречу с Мэй Маск — матерью американского миллиардера Илона Маска. По данным РИА "Новости", ущерб оценивается в 11 миллионов рублей.
Известно, что Блиновская заключила с Кузнецовым договор, согласно которому последний также должен был заниматься дальнейшим сотрудничеством блогера с Мэй Маск после встречи. Однако предприниматель не выполнил свои обязательства в срок. В связи с этим Блиновская требует взыскать с Кузнецова семь миллионов рублей, которые он получил по контракту. Кроме того, она призывает лишить ответчика половины от этой суммы за несоблюдение договора, а 250 тысяч рублей забрать у него в качестве неустойки. По мнению блогера, предприниматель также должен возместить средства на представителя — это 50 тысяч рублей, и компенсировать моральный вред, то есть заплатить ещё 150 тысяч рублей.
На сегодняшнем заседании представитель предпринимателя Дмитрий Голов отметил, что данное дело относится к экономическим спорам, ведь договор заключили два ИП, поэтому оно должно изучаться в рамках арбитражного производства. Кроме того, он просил передать иск в Воронежскую область, ведь там находится ответчик. При этом представитель Блиновской заявила, что блогер заключала договор как физическое лицо.
"Суд предлагает стороне ответчика подготовить правовую позицию и направить её заблаговременно в адрес истца, заседание пройдёт 21 декабря в 10:00", — огласила решение судья Елена Шемякина.
Ранее Лайф писал, что основательница "Марафона желаний" Блиновская задолжала налоговикам 50 млн. Как выяснили журналисты, инфоцыганка Блиновская вовремя не перечислила НДФЛ. Причём сама блогерша утверждает, что исправно платит налоги, когда срок подходит.