Дана Борисова отсудила у экс-мужа алименты на дочь в три раза больше его "заработка"
Дана Борисова отсудила у бывшего мужа алименты на 15-летнюю дочь
Телеведущая Дана Борисова выиграла суд у бывшего супруга, бизнесмена Максима Аксёнова, по делу об алиментах на 15-летнюю дочь. Звёздной блондинке удалось доказать, что Полина нуждается в куда большей сумме, чем 15 тысяч рублей, которые ей платил отец до разбирательств. Теперь же с Аксёнова, который имеет на руках справку о том, что его зарплата якобы составляет всего 20 тысяч рублей в месяц, ежемесячно будут требовать 60 тысяч рублей.
Дана Борисова рассказала, как выиграла суд у бывшего мужа по делу об алиментах. Видео © LIFE
"Дорогомиловский суд вынес беспрецедентное решение. Пока таких дел очень мало, когда сумма зависит не от доходов супруга, а когда определяется фиксированная сумма. Мы предоставили чеки, что на Полину уходит 120 тысяч рублей в месяц. Поверьте, это немного", — поделилась Дана в беседе с Лайфом.
Борисова отметила, что деньги пойдут на образование наследницы. Сейчас Полина учится в девятом классе и загружена дополнительными занятиями с репетиторами. Также девочка увлечена южнокорейской культурой и намерена связать с ней дальнейшую жизнь. Поэтому после новогодних праздников Борисова с дочкой планируют отправиться в Южную Корею.
Ранее Борисова обвинила Филиппа Киркорова в беспринципности и вседозволенности. Она также призналась, что возмущена поведением коллеги по цеху, который мог бы иначе выплёскивать эмоции.
LIFE