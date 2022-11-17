Носители этих пяти знаков зодиака больше других обожают секс

Ловили ли вы себя на определённых мыслях, когда разглядывали людей на улице, листали анкеты на сайтах знакомств или любовались любимым турецким актёром на экране телевизора? В груди поднимался жар, а в животе порхали бабочки? Когда дело доходит до вопроса, как часто вам нужен секс, важную роль играет не только либидо, но и знак зодиака. Некоторые представители зодиакального круга точно больше других занимаются сексом. Просто потому, что больше жаждут интима. Все предаются любви по-разному: у одних секс незабываем, горяч и зажигателен, заставляет хотеть ещё большего; другие во время близости нежны, ласковы и неторопливы. Конечно, либидо у всех разное, на него может влиять множество факторов, но и ваш знак зодиака списывать со счетов не стоит. Кто же обожает секс больше всех?

Знак зодиака Овен

Люди знака зодиака Овен часто хотят секса, и плохими любовниками их не назвать: эти представители стихии Огня умеют ублажать вторую половинку. Фото © Freepik / Allexxandar

Овен — один из трёх представителей огненной стихии — страстный и нетерпеливый. Именно эти черты характера и делают людей данного знака зодиака отличными любовниками. Овны не просто сближаются с любимым человеком, но и стремятся доставить партнёру как можно больше удовольствия в процессе. Управляемые Марсом, планетой действия и секса, Овны мыслят об интиме буквально каждый день. Либидо и влечение обладателей этого знака зодиака довольно высоки, что делает секс с ними незабываемым опытом.

Знак зодиака Скорпион

Скорпионы обладают высоким сексуальным влечением, чрезвычайно чувственны и влюбчивы. Фото © Freepik / Allexxandar

Почётное второе место в списке главных любителей интима среди знаков зодиака занимают Скорпионы. Природа наградила этих представителей стихии Воды высоким сексуальным влечением, чрезвычайной чувственностью и влюбчивостью. Говорят, что в постели Скорпионы — монстры. Однако добиться расположения носителей этого знака зодиака не так уж и просто, не то что оказаться с ними в одной кровати. Эти люди достаточно осторожно ведут себя, часто не доверяют и боятся открыться. Но если всё же получится доказать этому знаку зодиака, что опасности вы не представляете, взаимно влюбитесь и стерпите сложный характер Скорпиона, незабываемый и частый секс вам гарантирован.

Знак зодиака Телец

Земной знак Телец, ориентированный на комфорт, любит страсть и объятия. Фото © Freepik / Allexxandar

Земной Телец, ориентированный на комфорт, любит страсть и объятия. Управляемые Венерой, планетой любви, носители этого знака зодиака обожают чувственный секс и романтику, что делает их великолепными, нежными партнёрами. Умело настраиваясь на одну с избранником волну, Тельцы считывают все его осознанные и не очень желания, чтобы близость была искренней и приятной обоим. Они обожают комфорт, поэтому подготавливают обстановку вокруг: зажигают свечи, включают расслабляющую музыку и стелют шёлковые простыни. Но не думайте, что заполучить себе в любовники человека, рождённого под знаком зодиака Телец, так просто. Представители стихии Земли достаточно проницательны, так что даже не стоит и пытаться имитировать удовольствие рядом с ними — они этого не потерпят.

Знак зодиака Весы

Весы невероятно сильно ценят взаимное сексуальное удовлетворение. Фото © Freepik / Allexxandar

Как знак зодиака, которым управляет Венера — богиня любви, секса и красоты, Весы становятся отличными партнёрами в постели. Они романтичны, ласковы, милы и щедры, нежны и любят исследовать тело второй половинки. Весы невероятно сильно ценят взаимное сексуальное удовлетворение, поэтому, как и Тельцы, не потерпят рядом с собой обманщиков. Интересно и то, что порой концентрация на удовольствии любимого человека и доведении его до оргазма для Весов может быть очень возбуждающей. Ведь они трепетно относятся к партнёру и готовы практически на всё, лишь бы слышать звуки наслаждения процессом.

Знак зодиака Рак

Для Раков секс — это в первую очередь эмоциональная близость с партнёром. Фото © Freepik / Allexxandar