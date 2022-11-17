Обычные люди на улице встретили своих близнецов, и после такого начинаешь верить в теории заговора
Кажется, мы живём в симуляции и движку не хватает мощности, чтобы прорисовывать 8 млрд уникальных лиц. Иначе как ещё объяснить этих двойников, у которых нет ни единой родственной связи?!
"Только что встретила своего двойника! Вау!" — santanaa_g.
Фото © Twitter / santanaa_g
"Встретил двойника на хоккее", — Matthews84.
Фото © Reddit / Matthews84
"Похоже, я нашла потерянного брата!" — clairereddit.
Фото © Reddit / clairereddit
"Я не был уверен, но сейчас заявляю: мы живём в симуляции! Встретил в бассейне на отдыхе своего двойника", — Seandouglasmcardle.
Фото © Reddit / Seandouglasmcardle
"Коллега папы ещё и его двойник!" — LannyDoftus.
Фото © Reddit / LannyDoftus
"Вчера вечером мой друг случайно встретил двойника!" — sleuthblues.
Фото © Reddit / sleuthblues
"А вы когда-нибудь находили своих потерянных близнецов?" — bigrich1776.
Фото © Reddit / bigrich1776
"Сегодня мой парень на свадьбе встретил своего двойника", — kittycakes6.
Фото © Reddit / kittycakes6
"Сегодня встретил двойника", — littletucks.
Фото © Reddit / littletucks
"Пришёл на вечер, а там парень, который так похож на меня, что вполне бы мог быть моим близнецом, с которым меня разлучили в детстве... Если бы меня с кем-нибудь разлучали", — Postbote2016.
Фото © Reddit / Postbote2016
Лучшее из Интернета
10 таких идеальных питомцев, что их ну очень сложно отличить от героев диснеевских мультиков
16 ноября, 15:00
Блогерша вышла замуж за мужчину-тряпку и "родила", но брак висит на волоске из-за его измены
16 ноября, 14:10
10 историй про бабушек и Интернет, после которых ценишь наших старушек только больше
15 ноября, 15:05
Reddit / Seandouglasmcardle, Postbote2016