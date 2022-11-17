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17 ноября, 15:30

Обычные люди на улице встретили своих близнецов, и после такого начинаешь верить в теории заговора

Кажется, мы живём в симуляции и движку не хватает мощности, чтобы прорисовывать 8 млрд уникальных лиц. Иначе как ещё объяснить этих двойников, у которых нет ни единой родственной связи?!

"Только что встретила своего двойника! Вау!" santanaa_g.

Фото © Twitter / santanaa_g

Фото © Twitter / santanaa_g

"Встретил двойника на хоккее", — Matthews84.

Фото © Reddit / Matthews84

Фото © Reddit / Matthews84

"Похоже, я нашла потерянного брата!" clairereddit.

Фото © Reddit / clairereddit

Фото © Reddit / clairereddit

"Я не был уверен, но сейчас заявляю: мы живём в симуляции! Встретил в бассейне на отдыхе своего двойника", — Seandouglasmcardle.

Фото © Reddit / Seandouglasmcardle

Фото © Reddit / Seandouglasmcardle

"Коллега папы ещё и его двойник!" LannyDoftus.

Фото © Reddit / LannyDoftus

Фото © Reddit / LannyDoftus

"Вчера вечером мой друг случайно встретил двойника!" sleuthblues.

Фото © Reddit / sleuthblues

Фото © Reddit / sleuthblues

"А вы когда-нибудь находили своих потерянных близнецов?" bigrich1776.

Фото © Reddit / bigrich1776

Фото © Reddit / bigrich1776

"Сегодня мой парень на свадьбе встретил своего двойника", — kittycakes6.

Фото © Reddit / kittycakes6

Фото © Reddit / kittycakes6

"Сегодня встретил двойника", — littletucks.

Фото © Reddit / littletucks

Фото © Reddit / littletucks

"Пришёл на вечер, а там парень, который так похож на меня, что вполне бы мог быть моим близнецом, с которым меня разлучили в детстве... Если бы меня с кем-нибудь разлучали", — Postbote2016.

Фото © Reddit / Postbote2016

Фото © Reddit / Postbote2016

10 фото близнецов, которые докажут вам, что матрица существует и иногда очень сильно глючит

10 фото близнецов, которые докажут вам, что матрица существует и иногда очень сильно глючит

Обложка ©

Reddit / Seandouglasmcardle, Postbote2016

Сергей Трофимов

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