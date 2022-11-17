10 бабушек, которые своим примером доказывают, что даже глубокая старость может быть увлекательной
Когда ты молод, кажется, что старость — это годы перед телевизором или в лучшем случае на даче. Но старушки из подборки ниже доказывают, что наполненная смыслом жизнь после 80 существует!
"Моя крутая бабуля, которой уже 100 лет", — Buppster87.
Фото © Reddit / Buppster87
"Бабуля и её питомцы", — topoftheworldIAM.
Фото © Reddit / topoftheworldIAM
"82-летняя бабуля тягает 70 кг!" — scorecardup.
Фото © Reddit / scorecardup
"Бабуле сегодня 100 лет! Вот она со своим самым маленьким правнуком", — Coffeetime18.
Фото © Reddit / Coffeetime18
"92 года. Пользовалась компьютером раз в жизни. К мобильникам вообще не прикасалась. Но вот она сейчас сидит и играет в игрушки на смартфоне", — sohighrightmeow.
Фото © Reddit / sohighrightmeow
"Бабуля встретила Джеффа Голдблюма и даже понятия не имела, кто он такой", — SkratchBandicoot.
Фото © Reddit / SkratchBandicoot
"Моя любимая фотография бабушки. Не совладала с миксером", — Bungalowbeast.
Фото © Reddit / Bungalowbeast
"Старый снимок моей прабабушки, она крайняя слева. Такое впечатление, что фотограф наткнулся на тайную встречу старушек...", — iwhisn.
Фото © Reddit / iwhisn
"93-летняя бабушка с внуком оделись в героев мультика "Вверх", — SpecialAgentFurry.
Фото © Reddit / SpecialAgentFurry
"Моей прабабушке сегодня исполнился век", — rguy16ema.
Фото © Reddit / rguy16ema
Отношения / Психология
Reddit / Buppster87, scorecardup