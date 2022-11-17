10 бабушек, которые своим примером доказывают, что даже глубокая старость может быть увлекательной

"Моя крутая бабуля, которой уже 100 лет", — Buppster87.

Фото © Reddit / Buppster87

"Бабуля и её питомцы", — topoftheworldIAM.

Фото © Reddit / topoftheworldIAM

"82-летняя бабуля тягает 70 кг!" — scorecardup.

Фото © Reddit / scorecardup

"Бабуле сегодня 100 лет! Вот она со своим самым маленьким правнуком", — Coffeetime18.

Фото © Reddit / Coffeetime18

"92 года. Пользовалась компьютером раз в жизни. К мобильникам вообще не прикасалась. Но вот она сейчас сидит и играет в игрушки на смартфоне", — sohighrightmeow.

Фото © Reddit / sohighrightmeow

"Бабуля встретила Джеффа Голдблюма и даже понятия не имела, кто он такой", — SkratchBandicoot.

Фото © Reddit / SkratchBandicoot

"Моя любимая фотография бабушки. Не совладала с миксером", — Bungalowbeast.

Фото © Reddit / Bungalowbeast

"Старый снимок моей прабабушки, она крайняя слева. Такое впечатление, что фотограф наткнулся на тайную встречу старушек...", — iwhisn.

Фото © Reddit / iwhisn

"93-летняя бабушка с внуком оделись в героев мультика "Вверх", — SpecialAgentFurry.

Фото © Reddit / SpecialAgentFurry

"Моей прабабушке сегодня исполнился век", — rguy16ema.