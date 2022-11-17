"Мечтал о дочке": Фотограф, от которого могла родить Водянова, сделал сенсационное признание

История с нашедшейся в США младшей сестрой Натальи Водяновой набирает обороты. Супермодель утверждает, что Машу в начале нулевых удочерила пара из американского штата Северная Каролина. Причём отдать девочку в приёмную семью Наталья якобы предложила маме сама — побоялась, что родительница не потянет четвёртого ребёнка. В Сети между тем уверены, что Маша, которую теперь зовут Дженнифер Бернс, может быть дочкой Водяновой от известного фотографа Алексея Васильева. Именно фешн-скаут открыл модель миру больше 20 лет назад.

Под последним постом, который Водянова опубликовала ещё в апреле, её призывают к ответу и всячески хейтят: "Наталья, прокомментируйте сходство Маши с Васильевым. Так уж она сестра, может, всё-таки Ваша дочь?) Или, может, семья Арно сможет прокомментировать? Вы же всё равно решили обнародовать это", "Бессовестная, отдать родную душу чужим людям, а вдруг там маньяки или растлители, семейка придурков, мать каждый год рожала, а старшая дочь предлагала планы, как поступить с младшей, писец просто", "Так это ваша дочь, а не сестра?".

И пока супермодель отмалчивается, многозначительный комментарий уже дал Васильев: "Наконец-то, столько лет мечтал о дочке". В беседе с kp.ru фотограф заметил, что нельзя лишать сплетников возможности строить догадки, если им это так нравится. "Есть сходство черт моих и вот дочери или сестры [Водяновой], которая появилась. Пока я ограничусь этим комментарием", — сказал приятель Натальи.