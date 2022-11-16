Сестра Водяновой, удочерённая американцами, может быть её дочкой от известного фотографа

Наталья Водянова удивила поклонников, рассказав о встрече с сестрой, которую в начале нулевых удочерила пара из американского штата Северная Каролина. История, которую российская супермодель поведала Vogue, достойна программы "Жди меня". Или даже отдельной экранизации.

Наталья призналась, что предложила маме отдать Машу, которую теперь зовут Дженнифер Бернс, на удочерение, так как не хотела, чтобы девочка росла в бедности. В семье на тот момент, помимо будущей модели, росли Кристина и Оксана. Последняя родилась с тяжёлой формой аутизма и ДЦП, мать будущей звезды подиумов растила детей одна. Приходилось ютиться вчетвером в 20-метровой комнате и очень много работать.

Пока одни утирали слёзы умиления, радуясь воссоединению Натальи с младшей сестрой, другие решили поиграть в детективов. Пользователи Сети заподозрили, что Дженнифер на самом деле никакая не сестра, а дочь Водяновой. "Ну то есть у 18-летней Наташи карьера пошла в гору, модель с младенцем никому не нужна. А матери выкормить бы оставшихся двух дочек с проблемами со здоровьем, а тут ещё одна. Вот Наташа и предложила сдать дочку приёмным родителям. Совсем по-другому смотрится уже история, не правда ли?.." — рассуждает автор телеграм-канала "Только никому".

Появились и предположения, кто может быть отцом Маши-Дженнифер. Водянова, вероятно, родила от известного фотографа, скаута моделей Алексея Васильева, который и открыл её миру, считают "расследователи". В подтверждение домыслов пользователи указывают на внешнее сходство девушки, которую Наталья назвала сестрой, и Васильева. Вероятно, супермодели придётся прокомментировать эту теорию, иначе поклонники не успокоятся и продолжат делиться догадками. Вот что пишут в Сети: