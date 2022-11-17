53-летняя Буланова выходит замуж за бизнесмена, который годится певице в сыновья
Бывший теннисист Валерий Руднев преподнёс артистке роскошное кольцо от Tiffany стоимостью около 660 тысяч рублей. Под венец Татьяна Буланова пойдёт в третий раз.
53-летняя певица Татьяна Буланова выходит замуж за предпринимателя, который младше, чем она, на 19 лет. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / maria_kovkova, lenakoroleva0606
Заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова выходит замуж. Радостной новостью поделилась с подписчиками приятельница 53-летней певицы Елена Королёва. "Моя подруга выходит замуж. Обручальное кольцо от Tiffani… Счастливая невеста!" — написала блогерша под снимками, на которых Буланова хвастается роскошным перстнем.
53-летняя Татьяна Буланова выходит замуж за 34-летнего бизнесмена Валерия Руднева. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lenakoroleva0606
К слову, сама Татьяна пока отмалчивается и не раскрывает, на когда назначена свадьба. Звезда 90-х больше двух лет встречается с Валерием Рудневым — в прошлом теннисистом. Сейчас 34-летний жених Булановой занимается бизнесом. Для певицы брак с предпринимателем станет третьим: 13 лет она была замужем за музыкантом Николаем Тагриным и 11 — за футболистом Владиславом Радимовым, который, как и нынешний избранник звезды, младше.
Вот что по поводу скорого замужества Булановой думают в Сети: "Глупо!", "А какие губы накачала, не узнать!", "Знает Таня или умеет то, чего не знаем и не умеем мы, раз молодые на неё клюют 🤗", "Выглядит она, конечно, очень хорошо) спасибо косметологам!)", "Спасибо фотошопу, недавно видела на сцене, выглядит на троечку", "19 лет разницы — это жесть!!!", "И зачем ему эта тётя?", "Потом опять разведётся …", "Выглядят как одногодки! Счастья и любви!!".