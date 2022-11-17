15-летняя дочь Глюкозы призналась, что сидела на транквилизаторах

Старшая дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова-Ионова заявила фанатам, что долгое время принимала психотропные препараты. К 15 годам Лида обросла армией поклонников: школьница пошла по стопам мамы-артистки и строит карьеру под псевдонимом ray!. С подписчиками девушка довольно откровенна, потому не стала таить, что сидела на транквилизаторах. По словам Лиды, виной всему была бессонница.

"Летом я с них слезла. Но проблемы со сном не перестали возникать. Решила изучать травы, пить хорошие, полезные чаи вместо того, чтобы сидеть на таблетках", — призналась дочка Глюкозы.

В жизни Лиды сейчас непростой период — взросление не проходит бесследно. К 14 годам Чистякова-Ионова была отчислена из двух школ, причём один раз это произошло из-за курения. К слову, сама Глюкоза в подростковом возрасте тоже была не сахар — в 15 лет попала в "Бутырку" из-за наркотиков.

Напомним, около полугода назад Лида Чистякова объявила себя небинарной персоной и попросила называть Рэем — "как у Эдгара Аллана По". Звёздная мать Глюкоза поддержала 15-летнюю дочь после каминг-аута, призвав не ахать.