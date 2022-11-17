15-летняя дочь Глюкозы призналась, что сидела на транквилизаторах
Лида слезла с психотропных препаратов летом — тогда же, когда и объявила себя небинарной персоной, попросив называть Рэем.
Певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) с дочкой Лидой. Обложка © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ray_musicofficial
Старшая дочь певицы Глюкозы Лидия Чистякова-Ионова заявила фанатам, что долгое время принимала психотропные препараты. К 15 годам Лида обросла армией поклонников: школьница пошла по стопам мамы-артистки и строит карьеру под псевдонимом ray!. С подписчиками девушка довольно откровенна, потому не стала таить, что сидела на транквилизаторах. По словам Лиды, виной всему была бессонница.
"Летом я с них слезла. Но проблемы со сном не перестали возникать. Решила изучать травы, пить хорошие, полезные чаи вместо того, чтобы сидеть на таблетках", — призналась дочка Глюкозы.
В жизни Лиды сейчас непростой период — взросление не проходит бесследно. К 14 годам Чистякова-Ионова была отчислена из двух школ, причём один раз это произошло из-за курения. К слову, сама Глюкоза в подростковом возрасте тоже была не сахар — в 15 лет попала в "Бутырку" из-за наркотиков.
Напомним, около полугода назад Лида Чистякова объявила себя небинарной персоной и попросила называть Рэем — "как у Эдгара Аллана По". Звёздная мать Глюкоза поддержала 15-летнюю дочь после каминг-аута, призвав не ахать.
Широкую популярность Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) получила, когда продюсер Максим Фадеев разработал для неё оригинальный анимационный концепт со своей микровселенной, который очень полюбился молодёжной аудитории после выхода дебютного альбома "Глюкоза Ностра". Спустя время Наталья отошла от мультяшного образа и успешно пробует себя в других амплуа: актрисы, жены, мамы и блогерши. Подробнее о творчестве и личной жизни артистки читайте на сайте uznayvse.ru.