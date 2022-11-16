Блогерша вышла замуж за мужчину-тряпку и "родила", но брак висит на волоске из-за его измены

37-летняя бразильянка Мейривоне Роча Мораес замужем за тряпкой, причём в прямом смысле этого слова. В декабре 2021-го женщина, грезившая о семье, сочеталась узами брака с куклой, которую сшила её мама. На свадьбе Мейривоне и Марсело присутствовало 250 гостей. Влюблённые жили душа в душу и даже стали "родителями" — Роча "родила" малыша Марселиньо, копию супруга. Но в один момент идиллической жизни настал конец, когда выяснилось, что Марсело изменяет жене, пишет The Mirror .

Мейривоне готовилась праздновать первую годовщину брака, но женщину остановила подруга, рассказав, что видела её благоверного с другой. "Сначала я подумала, что приятельница врёт, но потом порылась в телефоне мужа и нашла переписки, которые убедили меня, что он изменяет. Марсело всё отрицал и говорил, что очень любит меня, просил прощения и много плакал", — поделилась блогерша.

Поначалу бразильянка была вне себя от ярости и намеревалась выгнать изменщика из дома, но решила, что её детям Кэрол и Диего и их общему сыну лучше расти в полной семье. "Маленький Марселиньо будет сильно скучать по отцу. Кроме того, любовь, которую я испытываю к нему, заставила меня простить — не полностью — но я не уверена, что смогла бы жить без моего мужа. Мне нужно поговорить с мужем, чтобы он решил раз и навсегда, что больше не изменяет, и, если Марсело пойдёт налево ещё раз, я не прощу его", — объяснила Мейривоне.