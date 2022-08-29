Отчаявшийся найти любовь 49-летний тиктокер завёл детей от тряпичной куклы и планирует свадьбу

Седина в бороду, бес в ребро — эту пословицу знает каждый. Многие мужчины после 45 испытывают на себе влияние возраста, когда просыпается желание совершать сумасбродные поступки. Не стал исключением и тиктокер, известный под ником montbk5959. Этому 49-летнему жителю Южной Америки надоело жить одному, и он не придумал ничего лучше, чем создать семью с... тряпичной куклой. Теперь мужчина планирует жениться на избраннице по имени Наталия, с которой завёл уже двоих детей, тоже тряпичных.