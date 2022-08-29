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29 августа, 08:20

Отчаявшийся найти любовь 49-летний тиктокер завёл детей от тряпичной куклы и планирует свадьбу

Седина в бороду, бес в ребро — эту пословицу знает каждый. Многие мужчины после 45 испытывают на себе влияние возраста, когда просыпается желание совершать сумасбродные поступки. Не стал исключением и тиктокер, известный под ником montbk5959. Этому 49-летнему жителю Южной Америки надоело жить одному, и он не придумал ничего лучше, чем создать семью с... тряпичной куклой. Теперь мужчина планирует жениться на избраннице по имени Наталия, с которой завёл уже двоих детей, тоже тряпичных.

49-летний мужчина женится на тряпичной кукле. Видео © TikTok / montbk5959

Блогер и его "дама сердца" со стороны выглядят как обычная пара: встречаются с родными, гуляют по паркам, вместе ходят по магазинам. С подписчиками, которых уже 17,5 тысячи, латинос вовсю делится кадрами из семейной жизни: то смотрит с "детьми" телевизор, то помогает с домашним заданием, то нежно целует возлюбленную. Увлечение мужчины куклой разделяют далеко не все пользователи, поэтому комменты пришлось закрыть, но получать всё больше лайков это не мешает.

Тиктокер и его тряпичные дети от куклы по имени Наталия. Видео © TikTok / montbk5959

Если бы не куклы, я был бы более одиноким, чем кто-либо. Они не знают, как сильно я её люблю, я продержался с ней весь этот год. Я планирую жениться

montbk5959

<p>Если бы не куклы, я был бы более одиноким, чем кто-либо. Они не знают, как сильно я её люблю, я продержался с ней весь этот год. Я планирую жениться</p>
<p>Если бы не куклы, я был бы более одиноким, чем кто-либо. Они не знают, как сильно я её люблю, я продержался с ней весь этот год. Я планирую жениться</p>

Верите в такую любовь?

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Качок женится на секс-кукле, а экологиня на коне. Самые чокнутые браки

Качок женится на секс-кукле, а экологиня на коне. Самые чокнутые браки

Обложка ©

tiktok / montbk5959

Марта Белова

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