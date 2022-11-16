10 таких идеальных питомцев, что их ну очень сложно отличить от героев диснеевских мультиков

"Этот котик выглядит так, словно он герой мультика, у которого перед мордой взорвалась бомба", — KMFNR.

Фото © Reddit / KMFNR

"Этого котика так смешно подстригли, что он стал похож на мультяшку!" — CaptainPigeon-G.

Фото © Reddit / CaptainPigeon-G

Гиф © Reddit / jacki_marsh

"Моя новая кошечка из приюта — Оливия. Героиня мультика в реальной жизни!" — tj_ebooks.

Фото © Reddit / tj_ebooks

"Новые чернолапые котята из зоопарка Филадельфии выглядят будто только что из мультика!" — aww.

Фото © Reddit / aww

"Я думала, пузыри из носа бывают только в мультфильмах, а это и правда происходит..." — thejkhc.

Фото © Reddit / thejkhc

"Мои кошки Мелисса и Иса выглядят словно злодейки из мультсериала", — alinaesther.

Фото © Reddit / alinaesther

"Мне кажется, коту моей девушки самое место в мультике Диснея", — CadisStudios.

Фото © Reddit / CadisStudios

"Мультяшный кот, если бы он попал в реальный мир", — SurpriseThere1.