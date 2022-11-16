10 таких идеальных питомцев, что их ну очень сложно отличить от героев диснеевских мультиков
Питомцы, конечно, все милые, но даже среди них есть рекордсмены по очаровательности. Собрали 10 фото котиков и собачек, которым самое место в диснеевских мультфильмах, а не в реальном мире.
"Этот котик выглядит так, словно он герой мультика, у которого перед мордой взорвалась бомба", — KMFNR.
Фото © Reddit / KMFNR
"Этого котика так смешно подстригли, что он стал похож на мультяшку!" — CaptainPigeon-G.
Фото © Reddit / CaptainPigeon-G
"Эти глаза..." — jacki_marsh.
Гиф © Reddit / jacki_marsh
"Моя новая кошечка из приюта — Оливия. Героиня мультика в реальной жизни!" — tj_ebooks.
Фото © Reddit / tj_ebooks
"Новые чернолапые котята из зоопарка Филадельфии выглядят будто только что из мультика!" — aww.
Фото © Reddit / aww
"Я думала, пузыри из носа бывают только в мультфильмах, а это и правда происходит..." — thejkhc.
Фото © Reddit / thejkhc
"Мои кошки Мелисса и Иса выглядят словно злодейки из мультсериала", — alinaesther.
Фото © Reddit / alinaesther
"Мне кажется, коту моей девушки самое место в мультике Диснея", — CadisStudios.
Фото © Reddit / CadisStudios
"Мультяшный кот, если бы он попал в реальный мир", — SurpriseThere1.
Фото © Reddit / SurpriseThere1
Животные/ домашние питомцы
Reddit / CaptainPigeon-G, thejkhc