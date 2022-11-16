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16 ноября, 15:00
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10 таких идеальных питомцев, что их ну очень сложно отличить от героев диснеевских мультиков

Питомцы, конечно, все милые, но даже среди них есть рекордсмены по очаровательности. Собрали 10 фото котиков и собачек, которым самое место в диснеевских мультфильмах, а не в реальном мире.

"Этот котик выглядит так, словно он герой мультика, у которого перед мордой взорвалась бомба", — KMFNR.

Фото © Reddit / KMFNR

Фото © Reddit / KMFNR

"Этого котика так смешно подстригли, что он стал похож на мультяшку!" CaptainPigeon-G.

Фото © Reddit / CaptainPigeon-G

Фото © Reddit / CaptainPigeon-G

"Эти глаза..." jacki_marsh.

Гиф © Reddit / jacki_marsh

"Моя новая кошечка из приюта Оливия. Героиня мультика в реальной жизни!" tj_ebooks.

Фото © Reddit / tj_ebooks

Фото © Reddit / tj_ebooks

"Новые чернолапые котята из зоопарка Филадельфии выглядят будто только что из мультика!" aww.

Фото © Reddit / aww

Фото © Reddit / aww

"Я думала, пузыри из носа бывают только в мультфильмах, а это и правда происходит..." thejkhc.

Фото © Reddit / thejkhc

Фото © Reddit / thejkhc

"Мои кошки Мелисса и Иса выглядят словно злодейки из мультсериала", — alinaesther.

Фото © Reddit / alinaesther

Фото © Reddit / alinaesther

"Мне кажется, коту моей девушки самое место в мультике Диснея", — CadisStudios.

Фото © Reddit / CadisStudios

Фото © Reddit / CadisStudios

"Мультяшный кот, если бы он попал в реальный мир", — SurpriseThere1.

Фото © Reddit / SurpriseThere1

Фото © Reddit / SurpriseThere1

10 неожиданных пасхалок в диснеевских мультиках, которые заметили только самые внимательные

10 неожиданных пасхалок в диснеевских мультиках, которые заметили только самые внимательные

Обложка ©

Reddit / CaptainPigeon-G, thejkhc

Сергей Трофимов

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