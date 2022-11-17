Любителей татуировок призвали ответственно относиться к рисункам с рунами

Татуировка с руной может представлять опасность, так как такие письмена являются древними информационными кодами и их использование без разрешения наказуемо. Об этом в беседе с РИА ФАН рассказала рунолог, маг Инга Райская. По её словам, человека в таком случае может проучить эгрегор (нефизическая сущность), к которому он обращается.

"Просто бытовое нанесение рун с желанием, например, получить денежку, завоевать мужчину и так далее — это опасно. Потому что руны — это древние информационные коды. И они открывают каналы взаимодействия с энергиями определённых частот, и эти каналы должны быть как минимум сильные, чистые. И эгрегор должен вас знать, то есть разрешить туда вход", — подчеркнула она.

Эксперт добавила, что несанкционированное использование рун является взломом, который может открыть "определённые силы", но если они попадут в неподготовленную, слабую и больную энергетику, то попросту её разрушат. Людям же со здоровой аурой, которых сейчас мало, для жизни не нужны "подпорки в виде рун". При этом Райская рассказала, что наносить такие татуировки можно в двух случаях.

"Человек знает эти практики или обратился к практику, прошёл определённые манипуляции, магически вошёл в эгрегор, как мы говорим, и в результате всего этого получил рунескрипты, которыми он может распоряжаться. Или у него есть это нечто, полученное из рук мастера. Тогда он действительно может нанести себе это изображение и таким образом получить защиту эгрегора", — рассказала эксперт, добавив, что такой вариант встречается редко.

Специалист подчеркнула, что зачастую изображения с рунами наносят представители субкультур. При этом, по словам Райской, опасных рун, как и безопасных, не существует.