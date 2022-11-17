Собчак извинилась перед Чемезовым через Telegram

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак принесла публичные извинения главе Ростеха Сергею Чемезову через телеграм-канал "Кровавая барыня". Соответствующий пост был опубликован в четверг.

"Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения", — написала Собчак.

Журналистка отметила, что её коллеги Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев, которые стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве и сейчас находятся в СИЗО, искренне сожалеют о произошедшем.