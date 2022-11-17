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17 ноября, 15:09
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Собчак извинилась перед Чемезовым через Telegram

Собчак публично принесла извинения главе Ростеха Чемезову

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак принесла публичные извинения главе Ростеха Сергею Чемезову через телеграм-канал "Кровавая барыня". Соответствующий пост был опубликован в четверг.

"Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения", — написала Собчак.

Журналистка отметила, что её коллеги Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев, которые стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве и сейчас находятся в СИЗО, искренне сожалеют о произошедшем.

"Политического контекста тут нет. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение", добавила она.

Ксения Собчак приезжала в офис Ростеха в Москве

Ксения Собчак приезжала в офис Ростеха в Москве

Напомним, 26 октября в подмосковном доме Ксении Собчак прошли обыски, а днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов, экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Позже стало известно об аресте третьего журналиста из команды Собчак. Все они, по сообщениям СМИ, были сотрудниками телеграмм-канала "Тушите свет", где и появился пост с упоминанием Чемезова, якобы ставший поводом для иска.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Епихин

Алексей Берковиц

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