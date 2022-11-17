Собчак извинилась перед Чемезовым через Telegram
Собчак публично принесла извинения главе Ростеха Чемезову
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак принесла публичные извинения главе Ростеха Сергею Чемезову через телеграм-канал "Кровавая барыня". Соответствующий пост был опубликован в четверг.
"Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения", — написала Собчак.
Журналистка отметила, что её коллеги Кирилл Суханов, Ариан Романовский и Тамерлан Бигаев, которые стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве и сейчас находятся в СИЗО, искренне сожалеют о произошедшем.
"Политического контекста тут нет. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение", — добавила она.
Напомним, 26 октября в подмосковном доме Ксении Собчак прошли обыски, а днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов, экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Позже стало известно об аресте третьего журналиста из команды Собчак. Все они, по сообщениям СМИ, были сотрудниками телеграмм-канала "Тушите свет", где и появился пост с упоминанием Чемезова, якобы ставший поводом для иска.
ТАСС / Андрей Епихин