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17 ноября, 15:01
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Суд в Гааге приговорил троих фигурантов дела MH17 к пожизненному заключению

Суд в Гааге вынес приговор троим фигурантам дела о крушении Boeing 777-200 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе в 2014 году. Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко, ранее признанных виновными, приговорили к пожизненному заключению.

Ранее стало известно, что четвёртый подсудимый, Олег Пулатов, был оправдан: суд не смог доказать, что он имел отношение к применению ЗРК "Бук".

Голландский суд также постановил выплатить в полном объёме компенсации семьям погибших пассажиров самолёта МН17. Полная сумма ущерба превышает 16 млн евро.

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Напомним, что Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. Киев с самого начала утверждал, что пассажирский лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. Тем не менее голландский суд пришёл к выводу, что рейс MH17 "Малайзийских авиалиний" был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" с поля под посёлком Первомайским.

Обложка ©

ТАСС / Виталий Чугин

Александра Вишнякова

Комментарий

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Dimon Grinсегодня в 02:03

Трибунал в Киеве всё решит и потом наверно Суду в Гааге придётся извиняться.

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