Суд в Гааге вынес приговор троим фигурантам дела о крушении Boeing 777-200 "Малайзийских авиалиний" в Донбассе в 2014 году. Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко, ранее признанных виновными , приговорили к пожизненному заключению.

Напомним, что Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. Киев с самого начала утверждал, что пассажирский лайнер сбили ополченцы ДНР. Российские эксперты говорят, что запуск ракеты мог быть совершён украинскими военными. Тем не менее голландский суд пришёл к выводу, что рейс MH17 "Малайзийских авиалиний" был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук" с поля под посёлком Первомайским.