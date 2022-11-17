Дуда заявил, что следов падения второй ракеты в Польше не обнаружено
Следов падения второй ракеты на территории Польши пока не обнаружено, заявил президент страны Анджей Дуда.
"Пока не обнаружено никаких следов второй ракеты на территории Польши", — сказал он на брифинге, после того как побывал на месте ЧП.
Напомним, ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако в Минобороны РФ заявили, что ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. США и власти Польши согласились с этой версией.
Обложка ©
Сайт президента Польши