Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 ноября, 14:59

Дуда заявил, что следов падения второй ракеты в Польше не обнаружено

Следов падения второй ракеты на территории Польши пока не обнаружено, заявил президент страны Анджей Дуда.

"Пока не обнаружено никаких следов второй ракеты на территории Польши", — сказал он на брифинге, после того как побывал на месте ЧП.

Песков не согласился с заявлениями США об ответственности России за инцидент в Польше

Песков не согласился с заявлениями США об ответственности России за инцидент в Польше

Напомним, ряд украинских и западных политиков обвинил Россию в том, что якобы её ракета упала на территорию польского посёлка Пшеводув, граничащего с Украиной. Однако в Минобороны РФ заявили, что ракета, упавшая в Польше, — украинская С-300. США и власти Польши согласились с этой версией.

Обложка ©

Сайт президента Польши

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров