ЦИК РФ: Около двух миллионов "мёртвых душ" было внесено в списки избирателей в США

В избирательные списки на промежуточных выборах в Конгресс США было занесено около двух миллионов "мёртвых душ". Соответствующее заявление сделал член Центризбиркома России Игорь Борисов. Он также отметил, что персональные данные каждого восьмого американского избирателя содержат значительные ошибки.

"В списки занесено около двух миллионов "мёртвых душ", около 2,75 миллиона человек зарегистрировано в качестве избирателей одновременно в нескольких штатах", — сказал Борисов, выступая на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Выборы в США и России: качественные отличия в подходах и организации" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Представитель ЦИК РФ, ссылаясь на экспертные оценки американских неправительственных организаций, добавил, что порядка 51 миллиона американцев вообще не было занесено в списки избирателей, таким образом их попросту лишили права голосовать.