Байден поздравил республиканцев с получением большинства в Палате представителей

Президент США Джо Байден в числе первых поздравил членов Республиканской партии с получением большинства в Палате представителей по итогам промежуточных выборов. Заявление главы Белого дома распространила его пресс-служба.

Байден обратился к лидеру республиканцев в нижней палате Конгресса США Кевину Маккартни, поздравил его и заверил, что "готов работать с республиканцами Палаты представителей над достижением результатов во благо" простых граждан страны.

Президент США полагает, что состоявшиеся выборы "показали силу и устойчивость американской демократии", неприятие насилия, преобладание воли народа. Байден считает, что результаты выборов говорят о желании американцев видеть снижение цен в стране.

"Хотят, чтобы мы были сосредоточены на вопросах, которые важны для них и делают их жизнь лучше. И я буду работать с кем угодно — республиканцем или демократом, — кто хочет работать со мной над достижением результатов для них", — отметил президент США.