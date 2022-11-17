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17 ноября, 15:19
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Страховщики назвали самые аварийные знаки зодиака на дорогах

В России среди водителей мужского пола чаще всего попадают в ДТП те, кто рождён под созвездиями Льва, Девы и Рака. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на исследование "Альфастрахования".

"Реже всего среди мужчин в аварии попадают осторожные Рыбы, размеренные Водолеи, переменчивые Скорпионы и вспыльчивые Овны", — говорится в отчёте страховщиков.

Среди представительниц прекрасного пола в тройке аварийных лидеров расположились женщины, рождённые под созвездиями Водолея, Рака и Скорпиона. При этом представители других знаков зодиака в ДТП попадают с одинаковой частотой. Ещё страховщики заметили интересную особенность: большинство аварий происходит в фазу растущей луны, а вот на новолуние или полнолуние, наоборот, их число сокращается.

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Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова

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